"Это наглость": Школьники из Кохтла-Ярве “разукрасили” жилой дом и оставили свои Instagram-аккаунты, чтобы на них подписывались

“Здравствуйте. Вчера по Estonia pst 44 нам разукрасили дом. Ищем соседей, может с соседнего дома, может кто видел, кто это сделал.Примерно с 13 до 15 часов дня. Может кто-то знает имена владельцев инстаграмм, написанных”, — написала сегодня участница группы “Кохтла-Ярве, Йыхви. Я люблю свой город”.

Публикация вызвала шквал комментариев и вопросов, как вообще бороться с таким вандализмом и стоит ли прощать подросткам такие “шалости”?

"Это наглость. Они не просто разукрасили, они оставили свои ники инстаграмма. Штраф им. Может тогда поймут", "да она переслушают гов*** с интернета типа всяких моргенштернов и инстасамок, и мозг моментально деградирует, это печально", Всыпать по 32-ое число , чтоб не гадили", — возмущались пользователи.

Кто-то наоборот не стал винить детей, а предположил, что это произошло из-за сложившийся ситуации:

"Я успела пока не пропала история, как говориться какое воспитание, ну и скажу одно что государство тоже повлияло на всё это, дистацоинка и т. Д";

"да сейчас никто не занимается детьми и вот они вытворяют что хотят";

"Верните детям школу и все наладится".

Автор поста Александра хотела все уладить по-хорошему, но как она сообщила позже в комментариях — никто не идет на контакт:

"Мама девочки на контакт не идёт, это не она и точка.Видимо нам придётся писать заявление".

(пунктуация и орфография авторов сохранены)





Как думаете следует поступать с подростками, которые наносят вред чужому имуществу?