ФОТО | Портал в прошлое: девушка сняла со стены 10 слоев обоев

Некоторые шутили, что она могла бы докопаться до совсем древних слоев и увеличить площадь жилья. А другие рассказали, что тоже порой находят в своих квартирах такие вот напоминания из прошлого (и даже далекого прошлого), которые заставляют сердце биться чаще.