29.04.2021, 16:01
ФОТО | Портал в прошлое: девушка сняла со стены 10 слоев обоев
Foto: fishki.net
Девушка отодвинула в своем доме столетний шкаф и показала, что за ним спряталось. Комментаторы вместе с ней вспомнили свое детство, а уж старые газеты точно добавляли находке особый колорит, — пишут “Фишки”.
Некоторые шутили, что она могла бы докопаться до совсем древних слоев и увеличить площадь жилья. А другие рассказали, что тоже порой находят в своих квартирах такие вот напоминания из прошлого (и даже далекого прошлого), которые заставляют сердце биться чаще.
“После снятия обоев площадь квартиры увеличилась на десять квадратов)”; “Копай глубже, там должен быть “СтатЪский физкультурникЪ”; “Я видел все эти обои в разное время в разных местах, даже воспоминания нахлынули”…
В комментариях люди также поделились и своими находками:
“Санкт-Петербург, старый жилой фонд в историческом центре города. Тоже снимали старые обои. Нашли газеты за 1886 год”:
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