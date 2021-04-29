"Скоро увидите": Инсайдеры уверены, что Настя Ивлеева и Элджей разводятся

На днях в Сети заговорили о предполагаемом разводе. Одним из первых эту тему поднял звезда Ютуба Антон Суворкин. Он сослался при этом на своего инсайдера - тот якобы настаивает на скором разрыве Ивлеевой с мужем.

По словам анонимного осведомителя, Настя и Элджей готовят документы для бракоразводного процесса, поскольку жить вместе они больше не хотят. Поговаривают, причиной конфликты стали финансовые вопросы. Мол, рэпер зарабатывает намного меньше своей избранницы.

«Чтобы потом всю эту империю не делить, она хочет сделать это сейчас. Возможно, разводиться будут тихо, чтобы не было шумихи», — подчеркнул блогер. Теперь интернет-пользователи с тревогой ждут новостей и комментариев от самой Ивлеевой.