Виновница смерти Дмитрия Марьянова приговорена к трем годам, но в тюрьму не отправится

Лобненский суд Подмосковья решил, что Оксана Богданова, которая возглавляла центр “Феликс”, где проходил реабилитацию Дмитрий Марьянов, будет приговорена к трем годам условно с испытательным сроком в три года. Также она обязана выплатить сыну актера компенсацию в размере миллиона рублей (11 тысяч евро). Женщину судили по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности”.

На заседании присутствовала вдова артиста Ксения Бик. Женщина надеялась на вынесение справедливого приговора. К слову, сама Бик недавно недавно была лишена судом доли в трехкомнатной квартире покойного супруга и теперь вынуждена переехать с дочерью в однокомнатную квартиру.

Напомним, что несколько месяцев назад Богданова вышла замуж за Константина Мосунова — свидетеля по делу Дмитрия Марьянова — и теперь ждет от него ребенка. Таким образом и Мосунов получил право не свидетельствовать в суде против жены, и беременность резко понизила шансы на более суровый приговор.

Осенью 2017-го Марьянова привезли в частный реабилитационный центр “Феникс”, чтобы он прошел курс от алкогольной зависимости. Через несколько дней актер плохо себя почувствовал, но скорую ему вызвали не сразу, сначала кололи сильные препараты, но они не дали эффекта. Позже было принято решение отвезти его в больницу, однако по дороге он скончался.