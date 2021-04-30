Экс-"татушка" Юлия Волкова собралась стать депутатом

“Мои хорошие. Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят”, — сообщила Волкова.

Певица разместила снимок — Юлия позирует в офисе на фоне баннера правящей партии. Фотографию Волкова сопроводила хэштегами “праймериз 2021” и “ЕР 37”. Это позволило предположить, что певица собралась поучатвовать для начала в праймериз “Единой России”, а если покажет там хороший результат, то и в депутаты. Напомним, в сентябре этого года в России пройдут выборы в Государственную Думу.

Отзывы на этот душевный порыв оказались в основном негативными: "Я сошла с ума, я хочу бабла", "Ниже падать некуда", "Дно пробито", "На это твоим фанатам больно смотреть", "Как одним постом перечеркнуть все сделанное за 20 лет. Боже, храни Катину", "Спасибо за творчество, но если ЕР - это правда, то отписка", "Развалили группу - развалим страну"...

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал выгнать спортсменов из Госдумы. Он заявил, что им нет места в политике. “Им там не место. У них абсолютная безграмотность”, — сказал Александр Тихонов. Впрочем, это не помешало Елене Вяльбе идти на праймериз все в той же Ивановской области.