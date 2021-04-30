Елена Проклова дала первый комментарий после скандального интервью

На тему возможного харассмента со стороны уважаемого актера и режиссера вот уже несколько дней высказываются видные деятели культуры и звезды шоу-бизнеса. Журналистам удалось связаться с самой Прокловой, чтобы та прокомментировала ситуацию. “Каждый имеет право на свое мнение”, — коротко ответила Проклова и положила трубку.

Между тем, в социальных сетях после таких признаний актрису даже предложили лишить всех званий. В ситуацию вмешалась и вдова Олега Павловича — Марина Зудина , которая заявила, что Табаков всегда с любовью говорил о Прокловой.

“Когда было 15 лет, ко мне воспылал чувствами известный актер. Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь. А тебе говорят, что так делают взрослые, и это нормально. Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу… Это все страшно”, — со слезами на глазах говорила Проклова.