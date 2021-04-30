Шоубиз
30.04.2021, 11:30

Елена Проклова дала первый комментарий после скандального интервью

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В эфире программы “Секрет на миллион” на телеканале НТВ Елена Проклова рассказала о том, что в 15 лет к ней нагло приставал известный актер, которого уже нет в живых. Зрители подумали, что речь идет о Табакове, который ухаживал за юной актрисой, по ее же признанию. Скандал в киносреде не утихает вот уже несколько дней. Но сама Елена Игоревна хранила молчание, — пишет “СтарХит”.

На тему возможного харассмента со стороны уважаемого актера и режиссера вот уже несколько дней высказываются видные деятели культуры и звезды шоу-бизнеса. Журналистам удалось связаться с самой Прокловой, чтобы та прокомментировала ситуацию. “Каждый имеет право на свое мнение”, — коротко ответила Проклова и положила трубку.

Между тем, в социальных сетях после таких признаний актрису даже предложили лишить всех званий. В ситуацию вмешалась и вдова Олега Павловича — Марина Зудина, которая заявила, что Табаков всегда с любовью говорил о Прокловой.

Напомним, что в скандальном эфире Елена Игоревна не озвучивала имен, только описала свои эмоции, которые впоследствии стали причиной проблем в ее личной жизни.

“Когда было 15 лет, ко мне воспылал чувствами известный актер. Сказал, что будет готовить меня к поступлению. После съемок увез в лес и попросил читать басню. Потом он обошел меня сзади и взял за грудь. Клал мне руки между ног. Это очень трудно, когда тебе мало лет, ты ничего не знаешь. А тебе говорят, что так делают взрослые, и это нормально. Я как вспоминаю эту девочку, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу… Это все страшно”, — со слезами на глазах говорила Проклова.

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