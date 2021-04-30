Врачи рассказали, чем лучше “заедать” депрессию

Коллега Ходжсон Луиза Вилкоксон порекомендовала употреблять в пищу больше скумбрии и лосося, которые богаты полезными жирами и способны облегчить симптомы депрессии. Эти виды рыбы содержат Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты, помогающие правильному функционированию мозга.

При приеме антидепрессантов специалисты рекомендуют увеличить потребление пищи, богатой протеинами. Вилкоксон посоветовала есть больше индейки, говядины и зелени. Также специалисты советуют обогатить рацион продуктами, содержащими витамин B — для этого хорошо подходят шпинат и капуста. Не стоит забывать и о том, что еда должна доставлять удовольствие, так что не следует отказывать себе, например, в любимых десертах.