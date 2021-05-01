Шоубиз
01.05.2021, 10:07

Моргенштерн стал угрозой безопасности Украины

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screenshot - youtube
Российского рэпера Моргенштерна, который ранее заявил, что он “банально боится” приезжать в Украину, внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Валеев Алишер (настоящее имя рэпера) появился в списке под номером 25 на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины, — пишет “Сегодня”.

В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе и негативно высказался о дне траура в городе.

Теперь скандальный артист не сможет давать концерты на территории Украины – ранее он планировал приехать в Киев, Харьков, Одессу и Запорожье в июне этого года. Зато теперь может не бояться: Украина его боится сильнее и не пустит.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Моргенштерн, надо отметить, оказался в неплохой компании. Помимо него, безопасности Украины угрожают, например, Михаил Боярский, Ирина Алферова, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Евгений Гришковец, Леонид Ярмольник, Жерар Депардье, Лариса Долина, Алиса Фрейндлих, Эмир Кустурица, Сергей Пенкин, Стас Пьеха и даже покойные Олег Табаков, Элина Быстрицкая, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Борис Грачевский и Василий Лановой.

Ну а у Моргенштерна возможны проблемы и в России: там на него заведено дело о пропаганде наркотиков.

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