Моргенштерн стал угрозой безопасности Украины

В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе и негативно высказался о дне траура в городе.

Теперь скандальный артист не сможет давать концерты на территории Украины – ранее он планировал приехать в Киев, Харьков, Одессу и Запорожье в июне этого года. Зато теперь может не бояться: Украина его боится сильнее и не пустит.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Моргенштерн, надо отметить, оказался в неплохой компании. Помимо него, безопасности Украины угрожают, например, Михаил Боярский, Ирина Алферова, Наталья Варлей, Лев Лещенко, Евгений Гришковец, Леонид Ярмольник, Жерар Депардье, Лариса Долина, Алиса Фрейндлих, Эмир Кустурица, Сергей Пенкин, Стас Пьеха и даже покойные Олег Табаков, Элина Быстрицкая, Станислав Говорухин, Борис Клюев, Борис Грачевский и Василий Лановой.

Ну а у Моргенштерна возможны проблемы и в России: там на него заведено дело о пропаганде наркотиков.