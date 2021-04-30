30.04.2021, 12:09
"Встретиться в гости к бабушке": В Латвии опять сделали ошибку в рекламе вакцинации от ковида(18)
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Неделю назад рекламное агентство Nord DDB Riga извинилось за ошибочный перевод плаката кампании “Два миллиона причин вакцинироваться”, где известный бывший латвийский футболист Каспарс Горкшс призывал людей получить прививку от Covid-19. Предприятие обещало за свои деньги исправить ошибку, однако и в новой версии закралась ошибка, сообщает Delfi.
В первом варианте плаката Горкшс сообщал, что вакцинируется, так как “хочет встретиться с прабабушкой и прадедушкой”. Новый вариант лозунга на плакате звучит так: “Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой.”
Представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда подтвердила, что была идентифицирована повторная ошибка в переводе на русский язык одного из плакатов кампании “Два миллиона причин вакцинироваться”.
Сейчас Министерство здравоохранения рассматривает возможность оштрафовать агентство за повторную ошибку.
Кампания обошлась в 25 000 евро, в них входит разработка идеи, привлечение лидеров мнений, разработка решений для разных форматов рекламы. Цель кампании — информировать общество о вакцинации против Covid-19.