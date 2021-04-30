"Встретиться в гости к бабушке": В Латвии опять сделали ошибку в рекламе вакцинации от ковида

В первом варианте плаката Горкшс сообщал, что вакцинируется, так как “хочет встретиться с прабабушкой и прадедушкой”. Новый вариант лозунга на плакате звучит так: “Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться в гости к бабушке с дедушкой.”