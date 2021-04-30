РОЗЫГРЫШ | Пришли фото самых крутых пасхальных яиц и выиграй приз!

Пришли фото крутых пасхальных яиц и выиграй ведро протеина!

Друзья, давайте разукрасим нашу новостную ленту и узнаем, кто лучше всех подготовился к светлому празднику Пасхе! Смело делитесь своими фото пасхальных яиц!

🔝Лучшие из лучших попадут на главную страницу самого читаемого новостного портала RusDelfi, а победителя мы пригласим в гости к нам в редакцию и вручим приятные подарки от нашего портала!🔝

🍫Победитель также получит шоколадный протеин и коллаген, акцентированный на суставы, от люксового бренда высококлассной косметики и биоактивных добавок SAAPIO — INTELLIGENT BEAUTY. 🍫

Условия конкурса очень просты:

✅САМОЕ ГЛАВНОЕ — прислать нам фотографию ваших пасхальных яиц ДО 4 мая на адрес bublik@delfi.ee (или оставить фотографию в комментариях под этим постом).

✅Поставить лайк и отметить в комментариях подругу\друга, который также красит яйца на Пасху

✅А чтобы увеличить шансы на победу, нужно подписаться на https://www.instagram.com/saapio.beauty/… (Подписка должна быть действительна во все время проведения розыгрыша!)

Ссылка на розыгрыш:

Vegan Plant Протеин — это натуральный, безмолочный источник белка для коктейлей, смузи и даже выпечки. Протеин от Saapio содержит комплекс волокон (фруктозо-олигосахаридный инулин, ксантановую и гуаровую камедь), который способствует образованию полезных бактерий в кишечнике.

Коллаген Joint support (Поддержка суставов ) c глюкозамином и хондроитином- это жидкая пищевая добавка со вкусом натуральных ягод, предназначенная для облегчения боли в суставах и для восстановления хрящей и соединительных тканей.

Основная идея проекта “SAAPIO. INTELLIGENT BEAUTY” — разумная красота. SAAPIO — это полезная привычка на ряду со здоровым питанием, спортом и прогулками. Дисциплина, благодарность и уважение к своему организму- залог красоты и долголетия.