ВИДЕО | Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка

“Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали “разоблачать” бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга”, — отметила Лиза в свежей публикации в личном блоге.

На видео будущая мама выглядит очень счастливой, а именитый супруг нежно обнимает ее. Предположительно, у Лизы четвертый месяц беременности.

Илья разместил ролик и на своей странице в социальной сети. В комментариях его поздравляют звездные коллеги. “Ну наконец-то! Илья, очень рада за вас! Поздравляю”, — одной из первых написала Татьяна Навка.

Илья и Лиза поженились в декабре прошлого года в Москве. Пара решила не устраивать шумного торжества, но поделилась кадрами с бракосочетания. 26-летняя звезда “Папиных дочек” искренне поблагодарила всех, кто поздравил ее.

“У меня вызывают нежность, восхищение и огромное чувство благодарности все те замечательные люди, которые подарили нам много-много добрых слов и эмоций за последние два дня. Вы словно огромный солнечный зонтик от негатива, от недовольных и знающих “как надо и как не надо”. Дарить тепло, радость, слова восхищения и добрые пожелания совсем незнакомым людям могут только самые прекраснодушные”, — отмечала Арзамасова.

Напомним, что Лиза отлично поладила с Мартином, старшим сыном 47-летнего Авербуха. Молодой человек часто делился в социальных сетях тем, как проводит время в компании папы и его молодой жены.