Как вернуть деньги за несостоявшиеся концерты? История Анны, которая осталась без 400 евро

Известно, что из-за пандемии коронавируса все выступления и концерты были отменены.

И, конечно, если шоу откладывают уже пятый раз, то, пожалуй, у зрителя появляется желание попросить обратно деньги, заплаченные за билеты.

Однако фирма по продаже билетов Piletilevi не несет никакой ответственности. Департамент защиты прав потребителей также направляет покупателей к организаторам мероприятий. По закону они должны вернуть деньги. А вот организаторы четко и ясно перекладывают вину на следующего виновника — государство.

Героине передачи Анне не подходят новые даты выступлений и она хочет вернуть свои 400 евро. Неважно, обанкротился ли организатор или просто пропал куда-то.

Какой нашелся вариант решения проблемы — смотрите в сюжете передачи “Зеркало”.