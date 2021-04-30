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30.04.2021, 16:15

Как вернуть деньги за несостоявшиеся концерты? История Анны, которая осталась без 400 евро

 
Разбирается передача "Зеркало"
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На этой неделе Виталий Вестеринен в передаче "Зеркало" разбирался, почему происходит так, что концерты отменили, но билеты все равно продолжают продавать. К тому же деньги за отмененные концерты вернуть не так-то просто.

Известно, что из-за пандемии коронавируса все выступления и концерты были отменены.

И, конечно, если шоу откладывают уже пятый раз, то, пожалуй, у зрителя появляется желание попросить обратно деньги, заплаченные за билеты.

Однако фирма по продаже билетов Piletilevi не несет никакой ответственности. Департамент защиты прав потребителей также направляет покупателей к организаторам мероприятий. По закону они должны вернуть деньги. А вот организаторы четко и ясно перекладывают вину на следующего виновника — государство.

Героине передачи Анне не подходят новые даты выступлений и она хочет вернуть свои 400 евро. Неважно, обанкротился ли организатор или просто пропал куда-то.

Какой нашелся вариант решения проблемы — смотрите в сюжете передачи “Зеркало”.

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