25 миллионов просмотров и 100 тысяч подписчиков: как ютуб-канал из Латвии “покоряет” рунет

Буквально на днях на “Грэм” прошел психологический рубеж в 100 тысяч подписчиков. За это каналу полагается “Серебрянная кнопка” ютуба, суммарно за это время видео на канале посмотрели более 25 миллионов раз.

“Мы изначально задумывали “И Грянул Грэм” как СМИ. Не относились к этому проекту, как к хобби. Если в мире что-то происходит, мы срываемся с места, едем в студию и выходим в эфир. Наша “фишка” это быстрое развертыванием — мы можем сверстать эфир с рядом экспертов и прямых включений с мест в течении часа. И люди это ценят”, — говорит Вадим Радионов.

По его словам, сегодня на рынке СМИ время больших перемен и поэтому у “новых медиа” есть возможность о себе заявить.

“Сегодня не нужно содержать большие редакции, чтобы делать качественые медиа-продукты. Главное правильно распределять те ресурсы, которые есть. Технически стало горазд проще: современные мессенжеры позволяют выводить экспертов из разных стран и можно очень быстро реагировать на то, что происходит. К тому-же мы переняли “опыт” у традиционных СМИ. Например, популярный радиоформат — звонки в студию. Мы принимаем звонки от наших зрителей в стримах на ютубе, так мало кто делает на этой платформе. И таким образом наши зрители становятся нашими корреспондентам”, — продолжает Вадим.

По его словам, во время акций в поддержку Навального в России — люди звонили эфир из эпицентра событий. То же самое было, когда проходили задержания в Беларуси. Достаточно просто сказать, ребята, расскажите, что там у вас происходит и сразу получаешь “фидбек” с места событий.



“Удивительно, что еще совсем недавно мы с Вадимом только представляли, каким может быть наш Грэм, а сегодня на площадке канала регулярно встречаются зрители из разных городов, стран и континентов, множество известных гостей сталкиваются мнениями в наших эфирах. Все это не зря. Мы даем людям возможность быть услышанными, а также слышать, думать и дискутировать. Как мне кажется, это так необходимо сегодня и всегда. Сила Грэма по-прежнему в оперативности, эклюзивности и свободе высказываний. И нас уже 100 тысяч. И впереди еще прекрасное далёко”, — добавляет Анна Лейтланд-Григорьева.