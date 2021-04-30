30.04.2021, 17:30
Главный редактор “Дождя” объявил об увольнении Павла Лобкова(9)
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Главный редактор телеканала “Дождь” Тихон Дзядко сообщил в своем Facebook-аккаунте об увольнении журналиста Павла Лобкова, пишет spektr.press.
По его словам, Лобков сначала был отстранен “за неоднократные оскорбления коллег”, после чего телеведущий “публично подверг канал и его сотрудников несправедливым обвинениям, в том числе публикуя частные переписки”.
“К сожалению, после подобного наше дальнейшее сотрудничество стало невозможным. В данный момент Наталья Синдеева обсуждает с Лобковым условия расторжения его трудового договора с “Дождем””, — написал Дзядко.
Ранее Лобков на своей странице в Facebook заявлял, что если появятся сообщения о его уходе по собственному желанию — “значит меня пытают”.
Лобков работал на “Дожде” с 2012 года, в 2019 году было объявлено о его уходе, однако уже через полгода канал и журналист возобновили сотрудничество.