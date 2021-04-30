Лотте и её друзья покажут незабываемое представление на сцене Saku Suurhall

По словам режиссера Айна Мяэотса, Эстония никогда не видела столь масштабные семейные спектакли: “Это совершенно новая история, действие которой происходит с участием лучших актеров на великолепной сцене, где-то между небом и землей. Для меня, как для режиссера, это настоящий вызов”, — говорит он.

По словам автора рассказа Янно Пылдма, приключение преподнесёт зрителям сюрпризы. “Конечно, в историях о Лотте всегда много песен и танцев, но это не просто развлечение. Очень важен и более глубокий посыл истории, который каждый зритель может почерпнуть для себя, — констатирует Пылдма, — Так что эта музыкальная постановка подходит как детям, так и взрослым”.

В полном переживаний спектакле для всей семьи на сцене, кроме известных персонажей из мира Лотте, появятся также оркестр, клоуны, фокусник, не говоря уже о старой яблоне, скрывающей большую тайну. Вы также можете насладиться выступлением воздушных акробатов — семьи Вахер, детской музыкальной студии „Lasteekraan” и оркестра Сийма Аймла.