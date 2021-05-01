Проклятие “Ласкового мая”: что сгубило музыкантов из суперпопулярной группы

Андрей Разин, который пробовал себя и в бизнесе, и в большой политике, и оставил за собой товарный знак “Ласкового мая”, к прежним высотам продюсирования больше и близко не подошел. Однако не забыт, периодически “светится” на ТВ и готов судиться со всеми подряд.

Сергей Кузнецов, создавший еще с десяток подростковых групп — “Мама”, “Чернила для пятого класса”, “Стекловата”, “Ангел и Кот” и др., — сейчас пишет песни для очередного школьника — 12-летнего Семена Розова из Твери, участника телепроекта “Синяя птица”. Композитор еле сводит концы с концами, на фоне алкоголизма у него развился цирроз печени.

Экс-солист “ЛМ” Александр Шурочкин вырастил звезду из дочери Ани, которую мы знаем под именем Нюша.

Об очень скрытном Косте Пахомове только ходили слухи: якобы он был разведчиком на двух войнах в Чечне, а потом стал одним из хозяев фабрики по производству мороженого. Но, скорее всего, это фейки. Сейчас Константин живет в родном Оренбурге и занимается полиграфией.

Сергей Серков и Андрей Гуров зарабатывают выступлениями на небольших дискотеках 90-х или поют по ресторанам. В 2011-м Гуров вышел из колонии, где отсидел четыре года за убийство соседа по коммуналке (тот оскорбил его жену) и вернулся к музыке.

А дальше все куда мрачнее: остальных участников “Ласкового мая” уже нет в живых. Кто-то из “маевцев” стал наркоманом, кто-то спился, кто-то связался с криминалом, а кого-то, похоже, просто настиг злой рок. Смерти ребят, как правило, оказывались страшными, мучительными, а порой — загадочными.

Первым череду смертей в 1992-м открыл 20-летний барабанщик Игорь Игошин. Накануне роковой даты его избили на чужой свадьбе. Говорят, он был влюблен в невесту, а она предпочла другого. Игорь выпил и выпал из окна. Сам ли он сделал или ему помогли — до сих пор не ясно.