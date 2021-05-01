Проклятие “Ласкового мая”: что сгубило музыкантов из суперпопулярной группы(1)
Андрей Разин, который пробовал себя и в бизнесе, и в большой политике, и оставил за собой товарный знак “Ласкового мая”, к прежним высотам продюсирования больше и близко не подошел. Однако не забыт, периодически “светится” на ТВ и готов судиться со всеми подряд.
Сергей Кузнецов, создавший еще с десяток подростковых групп — “Мама”, “Чернила для пятого класса”, “Стекловата”, “Ангел и Кот” и др., — сейчас пишет песни для очередного школьника — 12-летнего Семена Розова из Твери, участника телепроекта “Синяя птица”. Композитор еле сводит концы с концами, на фоне алкоголизма у него развился цирроз печени.
Экс-солист “ЛМ” Александр Шурочкин вырастил звезду из дочери Ани, которую мы знаем под именем Нюша.
Об очень скрытном Косте Пахомове только ходили слухи: якобы он был разведчиком на двух войнах в Чечне, а потом стал одним из хозяев фабрики по производству мороженого. Но, скорее всего, это фейки. Сейчас Константин живет в родном Оренбурге и занимается полиграфией.
Сергей Серков и Андрей Гуров зарабатывают выступлениями на небольших дискотеках 90-х или поют по ресторанам. В 2011-м Гуров вышел из колонии, где отсидел четыре года за убийство соседа по коммуналке (тот оскорбил его жену) и вернулся к музыке.
А дальше все куда мрачнее: остальных участников “Ласкового мая” уже нет в живых. Кто-то из “маевцев” стал наркоманом, кто-то спился, кто-то связался с криминалом, а кого-то, похоже, просто настиг злой рок. Смерти ребят, как правило, оказывались страшными, мучительными, а порой — загадочными.
Первым череду смертей в 1992-м открыл 20-летний барабанщик Игорь Игошин. Накануне роковой даты его избили на чужой свадьбе. Говорят, он был влюблен в невесту, а она предпочла другого. Игорь выпил и выпал из окна. Сам ли он сделал или ему помогли — до сих пор не ясно.
В 1993-м не стало 18-летнего клавишника Миши Сухомлинова. Он связался с бандитами, приторговывал украшениями. Плюс на его имя знакомые оформляли кредиты, которые никто не возвращал. Парня застрелили возле подъезда дома, где жил Юра Шатунов. А на девятый день все венки на могиле Миши сожгли.
Юра Барабаш, который начинал карьеру в “Ласковом мае” под псевдонимом Орлов, а потом стал звездой шансона Петлюрой, в 22 года погиб в ДТП в Москве в 1996-м. В роковой день он надел на себя нательный крест Игоря Талькова, который талантливому парню с печальными глазами когда-то подарил Михаил Круг.
Клавишник Арвид Юргайтис, который после распада “ЛМ” начал крепко выпивать, в 2005-м заснул на даче с сигаретой и сгорел. Ему было 35.
Бас-гитарист Вячеслав Пономарев тоже имел проблемы с выпивкой. В 2007-м его погубил туберкулез. Бог отвел ему 37 лет.
Еще один клавишник Алексей Бурда умер в 2012 году в 37 лет, по некоторым данным, из-за алкогольной интоксикации. Но его жена утверждала, что спиртного у него в крови не нашли.
42-летний Юрий Гуров, ставший бизнесменом, в том же 2012-м, через год после того, как его брат Андрей вышел из колонии, погиб в ДТП. Водитель машины, в которой ехал Гуров-старший, врезался в грузовик.
Клавишника Игоря Анисимова в 2013-м в 40 лет зарезал собутыльник.
В том же году от обширного инфаркта в 45 лет умер экс-директор коллектива Рашид Дайрабаев.
В 2020-м от рака легких умер переболевший COVID-19 47-летний Александр Прико.
Есть мнение, что все это — расплата за многочисленные аферы и клонирование коллектива, ведь в свое время по стране разъезжало сразу несколько составов. И за “шальные бабки”, которые настоящие и мнимые детдомовцы заработали, им и пришлось отвечать жизнью. По другой версии, ребят-музыкантов прокляли родители их фанаток, которые из-за неразделенной любви свели счеты с жизнью или были затоптаны толпой на концертах.