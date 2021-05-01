Диетолог назвал лучший маринад для шашлыка

Итак, одним из лучших маринадов диетолог назвала гранатовый сок. оролева утверждает, что он делает мясо мягким, легко усваиваемым и не влияет на его питательную ценность. Кроме того, врач посоветовала добавить в сок ароматные травы и специи.

Другими хорошими маринадами, по словам специалиста, могут стать настойки на ягодах, красное вино и сок цитрусовых.

При этом Королева предостерегла от чрезмерного использования уксуса и соли и не рекомендовала покупать готовый шашлык. Самым полезным и диетическим мясом она назвала курятину, индейку и крольчатину.