01.05.2021, 14:13
Диетолог назвал лучший маринад для шашлыка
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Шашлык любим, кажется, везде. Но споры, в чем лучше всего мариновать мясо, ведутся постоянно. Уксус? Кефир? Вино? Майонез? Апельсиновый сок? Специально подготовленные маринады из магазинов? Диетолог, профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева назвала идеальный со своей точки зрения маринад.
Итак, одним из лучших маринадов диетолог назвала гранатовый сок. оролева утверждает, что он делает мясо мягким, легко усваиваемым и не влияет на его питательную ценность. Кроме того, врач посоветовала добавить в сок ароматные травы и специи.
Другими хорошими маринадами, по словам специалиста, могут стать настойки на ягодах, красное вино и сок цитрусовых.
При этом Королева предостерегла от чрезмерного использования уксуса и соли и не рекомендовала покупать готовый шашлык. Самым полезным и диетическим мясом она назвала курятину, индейку и крольчатину.