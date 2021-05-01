Умер заболевший коронавирусом первый продюсер Аллы Пугачевой

20 апреля Михаил Плоткин отметил день рождения, а сегодня его не стало… Владимир Евзеров опубликовал в социальных сетях фото продюсера Пугачевой, сообщив, что тот так и не смог оправиться после перенесенной в марте коронавирусной инфекции. “Он не хотел госпитализироваться. Я уговорил его вызвать скорую помощь. Он лежал в двух больницах, весь шоу-бизнес переживал и хлопотал за него. Мы сделали все возможное, — сказали врачи, — но он был очень слаб, никто не дал бы гарантии”, — поделился подробностями Евзеров.

Близкий друг Плоткина, Хизри Байтазиев, подтвердил грустную новость. “Сегодня в 08:20 утра не стало выдающегося человека — легенды, патриарха нашего эстрадного цеха… Человека — праздника”, — написал мужчина в личном блоге.

Напомним, Плоткин известен как администратор вокально-инструментальных ансамблей “Самоцветы” и “Веселые ребята”, где Алла Борисовна начинала карьеру. Более того, Михаил Владимирович является одним из основателей ВИА “Лейся, песня” и “Надежда”.

К слову, продюсер всегда положительно отзывался о Примадонне. Плоткин не скрывал, что и он, и Алла Борисовна всегда приходили на помощь друг другу. “Я помог Алле заработать на первую свадьбу и познакомил ее с третьим мужем. У Пугачевой тоже один раз просил деньги, да. Когда делал свой творческий вечер и меня кинули с рекламой. Ситуация была патовая, и мне все стали говорить: “Позвони Алле!”. А у нее тогда было свое радио. И я решился. Достал телефон, позвонил…” — откровенничал Михаил Владимирович.