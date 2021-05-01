Роза Сябитова объяснила тягу женщин к тиранам и алкоголикам

Как считает Сябитова, возраст, несносные отношения с родителями, желание убежать из дома, отсутствие собственного жилья, наличие у мужчины больших денег — вот это самые основные причины того, что женщины закрывают глаза на мужские недостатки.

“Если женщина это осознает (не важно сколько потребуется времени), она может спасти себя и своё будущее. Ей просто нужно вовремя остановиться. Если же всё понимая, пойдёт на риск, она, как минимум, будет знать кто виноват, и кого винить в возникновения проблем”, — сказала она.