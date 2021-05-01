Эротический гороскоп: соблазняем по знаку Зодиака

Для того, чтобы приворожить Близнеца, как можно чаще прикасайтесь к его рукам и груди, особого внимания заслуживают пальцы и… подмышки. Близнец — тот самый мужчина, который даже в постели не прочь поговорить. Это он оценит ваши «горячие» комментарии к процессу.

Для представителей этого знака особую роль играет разнообразие. Они очень любопытны и обожают пробовать все новое — этот же принцип распространяется и на секс. Главное правило — никакой рутины и однообразных занятий любовью, иначе Близнец быстро исчезнет из вашей постели. Но, несмотря на это, мужчину-Близнеца трудно назвать настоящим мачо. Для него флирт и процесс соблазнения гораздо более привлекательны, чем непосредственный контакт тел.

Эрогенные зоны — это нос и губы, которые чутко реагируют на легчайшие прикосновения. Но, если Телец настроился на эротическую волну, то практически все его тело превращается в одну большую эрогенную зону. Тельцы обожают массаж, особенно, если речь идет об эротическом массаже с аромамаслами. Начинать его лучше всего с основания шеи.

Чувственные Тельцы обладают замечательной способностью «растягивать» удовольствие. Спешка для них — это убийца эротики, потому лучший партнер для Тельца — тот, кто умеет запасаться терпением.

Эрогенные зоны — уши и голова. Они «тают» от нежных прикосновений к мочкам ушей и глупостей, которые им шепчут на ушко. Не менее возбуждающе действует на них и легкий массаж затылочной части головы. Кроме того, Овнов можно назвать настоящими «экспертами по поцелуям», они отдают предпочтение глубоким, настойчивым поцелуям, от которых сами же и теряют голову, порой сильно сокращая время, отведенное на любовную прелюдию.

Овны обожают драйв и страстный секс с элементами сопротивления. Поэтому, как правило, лучший секс в их жизни — тот, что случается после бурных ссор с партнером. Во «взвинченном» состоянии Овны становятся особенно чувственными.

Согласно астрологии каждое зодиакальное созвездие «отвечает» за определенную часть тела. Почему бы не попробовать соблазнить мужчину, используя не только «Карту эрогенных зон»?

Рак

Ранимые Раки больше всего ценят нежность — и «сюси-пуси» в постели. Они обожают прикасаться к обнаженной коже, демонстрируя таким образом высшую степень доверия. Представитель этого знака не склонен к интрижкам на стороне, вместо этого он, скорее, предложит своей постоянной спутнице принять с ним ванну при свечах. Обратите особое внимание на его соски и ушные раковины.

Раки — весьма консервативные любовники и не одобряют акробатику в постели — так что можно не учить наизусть «Камасутру».

Лев

Львы обожают быть в центре внимания и не изменяют своим привычкам и в кровати. Они обожают массаж и, в принципе, не против продемонстрировать, как именно их нужно ласкать.

«Львиная» эрогенная зона расположена по обе стороны от позвоночного столба — проведите по ней ладонями сверху вниз. Еще одно чувствительное местечко — его нижняя губа, вспомните об этом, когда приметесь целоваться.

Дева

Мужчина-Дева практически никогда не теряет головы и может спокойно противостоять даже самому изощренному искушению. Но если его разум (а не сердце) однажды решил сказать «Да», то мужчина начнет со стратегического планирования секса, будто не любовью заниматься собирается, а решает задачку в несколько действий.

Для того, чтобы Дева получил удовольствие от секса, в спальне должно быть не просто прибрано, а стерильно чисто. Его эрогенные зоны — это колени, локти и область вокруг пупка. Дева обожает, когда его лицо осыпают поцелуями, а тихая музыка, эротический фильм или книга способны пробудить его сексуальную фантазию.

Весы

Для того, чтобы мужчина-Весы настроился на романтическо — эротический лад, необходимо хоть немного роскоши. Он придет в восторг от шелковых простыней и ледяной бутылки шампанского в серебряном ведерке. Представитель этого знака, в первую очередь, реагирует на визуальные образы, так что рискните — станцуйте ему стриптиз, а затем переходите к шампанскому.