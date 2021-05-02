Ведущая “Ревизорро” напала с ножом на подругу — съемки шоу приостановлены

По информации СМИ, жертвой нападения Ксении стала ее бывшая возлюбленная — Яна Бородина, которая была одним из организаторов вечеринки. По другим данным, которые публикует телеграм-канал Mash, Милас набросилась с ножом на 27-летнюю Марину Ефименко. Ударила несколько раз — в спину и руки.

Так или иначе, пострадавшую в поножовщине девушку госпитализировали. Сотрудники больницы сообщили в полицию о характере травм, так что там уже начали проверку. В чем причина конфликта двух дам — неизвестно.

Оперативнее всех на инцидент отреагировал гендиректор телеканала “Пятница” (на котором и выходит “Ревизорро”) Николай Картозия: ““Мы в шоке от произошедшего и ждем официальной версии. Уверен, беспристрастное следствие во всем разберется. Мы осуждаем любое насилие, поэтому на данный момент Ксения Милас отстранена от эфиров, а проект “Ревизорро” приостановлен. Очень надеемся, что врачи помогут пострадавшей девушке”.