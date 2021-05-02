Лжесвидетелеям по делу Ефремова огласили обвинительные приговоры

Второй подсудимый — слепой на один глаз Александр Кобец — получил 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы. В день злополучной аварии он гулял по Москве с друзьями и распивал алкоголь. Кобец уверял, что в машине было два человека, а со стороны водителя вышел молодой человек без седины. Свидетель до сих пор уверяет, что это был не Ефремов — тот якобы ехал на пассажирском. Правда, Кобец признался, что на втором глазу у него минус три и он был без очков.