Доктор Кот: питомец нашел у хозяйки опухоль раньше врачей

35-летняя жительница города Сент-Пол, Миннесота, рассказала, что однажды ночью проснулась от острой боли и обнаружила шишку на левой груди. Врачи диагностировали у женщины рак третьей стадии. Кейт Кинг-Скриббинс уверена, что кот пытался предупредить ее об опасном заболевании намного раньше, чем появились симптомы.

“Огги всегда любил сидеть у меня на руках, но за несколько месяцев до обнаружения опухоли, он стал проситься на руки чаще, и прижиматься именно к левой груди”, — поделилась воспоминаниями американка, некогда взявшая кота из приюта.

Огги продолжал вести себя так же во время курса химиотерапии, и только после удаления опухоли перестал прижиматься к месту, где было новообразование.

Кинг-Скриббинс сказала, что понимает людей, которые отнесутся к ее истории скептически, однако уверена, что кот действительно пытался ее предупредить. “Если бы он мог говорить, я бы начала лечение на несколько месяцев раньше”, — отметила американка.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже вернулась к работе.