ФОТО | Рената Литвинова снялась обнаженной в сауне

Актриса — поклонница всевозможных спа-процедур. И шутка про то, что она с годами ничуть не меняется, потому что спит в холодильнике, имеет под собой все основания. Рената действительно использует холод, чтобы сохранить свою красоту. А точнее — криосауну, эффект которой достигается благодаря радикальной минусовой температуре.

В Инстаграме Рената поделилась фотографией сделанной во время процедуры. На фото актриса позирует в сауне практически обнаженной — на ней надеты только шапка, варежки и специальный одноразовый бюстгальтер. Полупрозрачный материал лифчика подчеркнул красивую форму ее груди.

“У меня нет выходных, много работы и обязательств. Я даже люблю работать и ещё я люблю шампанское, которое пью с любимыми и друзьями — поэтому нужно укрепляться радикальными способами, — написала Литвинова в Инстаграме. — Раз в неделю (не меньше) — криосауна -150 по Цельсию на три минуты — плюсы бесконечны — укрепление иммунитета и за эти три минуты тратится не меньше 400 калорий. Вот один из моих секретов”.

“Как тростника, неземная женщина”, “Дай бог, чтобы так моя жена выглядела”, “Красавица”, “В прекрасной форме”, — пишут фолловеры в комментарии.