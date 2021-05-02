Александра Пахмутова после перенесенного коронавируса вновь вышла в свет

Снимок с Александрой Пахмутовой появился на Instagram-странице экс-участницы шоу “Голос” Севиль. Молодая певица была рада встрече с легендой. На фотографии 91-летний композитор улыбается и выглядит очень бодро.

“Пахмутова Александра Николаевна — икона, легенда… Я сегодня прикоснулась к прекрасному во всех смыслах этого выражения. Великая”, — написала Севиль.

На дне рождения ЦСКА также присутствовал министр обороны Сергей Шойгу — он вручал премию “Армеец года” по случаю 98-летия клуба. “На сцене с военным оркестром министерства обороны Российской Федерации я сегодня исполнила гимн “Олимпиада 80-х”, в присутствии Сергея Кужугетовича. Не могу передать эмоций, когда Александра Николаевна улыбается, оркестр играет туш, а я на сцене продолжаю служить ремеслу”, — добавила Севиль.

Напомним, что ранее Пахмутова старалась не выходить из дома. В конце февраля она по видеосвязи общалась со студией шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”, вспоминая героя программы — знаменитого хореографа Игоря Моисеева. “Если бы люди могли жить вечно и Моисеев был бы жив, наверняка, родилось бы еще что-то невероятное. Очень хочется пожелать ансамблю, чтобы они больше выступали, потому что тогда мы будем знать, что танцуют у нас на планете”, — отметила тогда Александра Николаевна.

Композитор и ее муж Николай Добронравов провели Новый год в больнице, заразившись коронавирусом. Врачи переживали, что инфекция может оказаться роковой для пожилой пары. К счастью, оба выздоровели и перед православным Рождеством уже выписались.