Ратас опубликовал фото с бревном. В комментариях его сравнили со Шварценеггером и Лениным

Пользователи начали каламбурить на тему схожести слов "зарплата" и "бревно" (palk) в эстонском языке.

Также лидера центристской партии должны были порадовать сравнения с Арнольдом Шварценеггером, который тоже был не прочь попозировать перед камерой со свежеспиленной древесиной.

Интересно, что в недавнем прошлом Юри Ратас выкладывал в своих соцсетях селфи со Шварценеггером.

Разумеется, вспомнили подписчики Юри Ратаса и про Владимира Ленина. Глава ЦК ВКБ (б) прочно ассоциируется у нескольких поколений людей, выросших в СССР, с переноской брёвен.

А с кем сравнили бы Юри Ратаса вы?

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