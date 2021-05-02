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02.05.2021, 18:07

Жена спасла семью, начав продавать интимные снимки

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У супругов не хватало денег на содержание ребенка и оплату жилья, быстро копились долги. Все изменило необычное предложение мужа, — пишет Anews.

25-летняя Брук Шуенеман из США родила ребенка в 2019 году. При этом ни она, ни ее муж Чарльз не имели постоянного дохода. Пандемия лишь усугубила положение семьи.

В итоге у пары образовался долг примерно в 30 тысяч долларов, который срочно требовалось отдать. В столь тяжелой ситуации Чарльз решился предложить любимой зарабатывать на сайте Onlyfans.

В сентябре 2020 года Брук, послушавшись совета мужа, завела аккаунт на платформе. Сперва она выкладывала просто снимки своих ног, что всего за месяц принесло ей полторы тысячи долларов. Семья наконец-то смогла оплатить аренду жилья.

С каждым месяцем заработок матери все увеличивался. Брук стала выкладывать ASMR-ролики на YouTube. В итоге общие ее доходы за год составили 50 тысяч долларов. Сейчас Шуенеман все реже радует подписчиков новыми фотографиями, но часть из них все равно продолжает перечислять ей приличные суммы.

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