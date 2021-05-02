Лариса Долина развелась с третьим мужем — после 20 лет брака

С Ильей Спицыным Долина познакомилась в конце 90-х годов. Он устроился в ее коллектив музыкантом, а в один из вечеров предложил сделать массаж. Тогда певица была замужем за гитаристом Виктором Митязовым, но отказать Спицыну не смогла. После сеанса Долина поняла: влюбилась, как девочка. Развод с Митязовым был тяжелым. Не уходить из семьи ее просил даже поэт Михаил Танич, написавший ей “Погоду в доме”. Но Долина заявила, что просто потеряла голову. С Ильей она прожила в браке двадцать лет.