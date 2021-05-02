Министр иностранных дел Латвии пригрозил включить зиму в список персон нон грата

“Если так будет продолжаться, то зиму надо будет включить в список нежелательных для Латвийской республики лиц, установив запрет на въезд в страну”, — написал министр в социальной сети Facebook, комментируя прогноз погоды на понедельник, 3 мая.

В понедельник в Латвии ожидается сильный ветер, дождь и снег, пишет Show Time. Сильный дождь, который местами превратится в снег, дойдет до Латвии с юга поздно вечером в воскресенье, зона осадков уйдет с востока страны во вторник утром.

Впрочем, плохая погода ожидается и в Эстонии. По данным эстонских синоптиков, в ночь на понедельник ожидается усиление ветра до 18 м/с. Температура воздуха местами опустится 0 градусов. В среду возможно похолодание до -1.