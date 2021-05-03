Шоубиз
03.05.2021, 10:27

Стало известно красивое имя новорожденной дочери Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

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В середине апреля в семье Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе произошло пополнение — у пары родилась девочка. Имя малышки от публики супруги предпочли скрыть, но недавно родственник певца случайно проговорился, — радуется “СтарХит”.

Об имени новорожденной дочери 55-летнего Валерия Меладзе рассказал его брат — Константин. Продюсер решил похвастаться племянницей в программе “Люди большого города”, где с радостью сообщил, как нарекли ребенка. “Я шестой раз дядя. Назвали Агата”, — поделился родственник артиста. Поклонники пары по достоинству оценили выбор супругов, отметив, что девочку зовут очень красиво.

Альбина и Валерий также воспитывают двух сыновей: Константина и Луку. Кроме этого, у певца есть три дочери от первого брака с Ириной. Меладзе не скрывает, что счастлив быть многодетным отцом. Сейчас он полностью поглощен домашними хлопотами и даже отказался от услуг няни, чтобы самостоятельно присматривать за девочкой.

Напомним, что роман с экс-солисткой группы “ВИА Гра” Меладзе тщательно скрывал много лет. Оказалось, что пара начала встречаться еще в то время, когда артист был женат. Лишь когда измена и внебрачные дети вскрылись, он во всем признался и развелся. Несколько лет спустя Валерий и Альбина поженились, но поклонники до сих пор называют певицу разлучницей. Впрочем, сам Меладзе говорит, что вторая жена является главной женщиной в его жизни.

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