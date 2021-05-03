Отец Бритни Спирс озвучил неутешительный диагноз певицы

Отец Бритни Спирс заявил, что у его дочери диагностировали деменцию — из-за этого она никогда не сможет самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. Джеймс Спирс предоставил судье документ, подтверждающий этот факт.

Из данных следует: исполнительница хита Baby One More Time несколько лет страдает от когнитивного расстройства, которое влияет на память и мышление человек. Когда 39-летняя Спирс узнала об этом диагнозе, Джейми не уточнил.

Сама Бритни пока никак не прореагировала на эту новость, в отличие от ее поклонников, которые давно подозревают отца звезды в нечестной игре. Многие думают: Джейми интересуют только деньги певицы, которыми последние годы он может свободно распоряжаться. В Сети даже организовали движение #freebritney, пытаясь помочь популярной в 2000-е артистке.

Напомним, Джейми является опекуном певицы 12 лет. В прошлом году Бритни надоело это, и она обратилась в суд с просьбой лишить отца статуса, а на его место назначить менеджеар звезды Джоди Монгтгомери.