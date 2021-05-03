ТОП-10 табу для желудка

Необходимо исключить нерегулярное питание, поскольку когда организм голоден, желудочная кислота и белок не нейтрализуются поступающей пищей, и их концентрация становится слишком высокой. При этом переедание во время обеда влияет на защитный механизм желудка, заставляя пищу слишком долго оставаться в желудке, растягивая его.

Эмоциональный стресс может распространиться на лимбическую систему через кору головного мозга, тем самым влияя на вегетативную нервную систему и приводя к дисфункции желудочно-кишечного тракта. В результате защитная пленка слизистой оболочки повреждается, что может привести к язве желудка.

Из-за слишком быстрого поглощения пищи еда попадает в желудок недостаточно пережеванной, увеличивая нагрузку на ЖКТ. В долгосрочной перспективе это может стать причиной ряда заболеваний желудка.

Пользователь портала также напомнил, что нельзя отказываться от завтрака, поскольку в будущем возникнут проблемы с желудком. Кроме того, необходимо отказаться от питья молока натощак, поскольку белок, жир и сахар в молоке приводят к секреции желудочного сока.

Ежедневное употребление большого количества газированных напитков плохо не только для желудка, но и приводит к увеличению веса. Также слишком твердая пища плохо переваривается в желудке. Таким образом, это вызывает механический износ желудка и может послужить причиной образования язвы.

Употребление грязной пищи может легко привести к заражению бактерией Helicobacter pylori, а переедание во время ужина может привести к ожирению, заключил пользователь платформы.