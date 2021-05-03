Теледоктора Мясникова могут отдать под суд за последствия его советов

Житель Обнинска Станислав готовит иск о возмещении материального вреда к известному телеведущему. Он рассказал, что недавно вернулся домой и с удивлением обнаружил: “Бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку”. На изумленный вопрос о причинах такого поступка женщина пояснила, что руководствовалась советами, услышанными по телевизору. В эфире программы “О самом главном” на канале “Россия 1” доктор Александр Мясников, по словам пенсионерки, заявил, что эти приборы могут вызывать рак. По его словам, например, сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействия на воду — это может выясниться в будущем с развитием науки. “Пока ничего не нашли, но ведь умные люди не могли просто так заняться ерундой, а значит, и фен не безопасен”, — заявил врач в эфире.