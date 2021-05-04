Главная опора Соловьева: что известно об эстонке Эльге Сепп, подарившей телеведущему пятерых детей?

Кстати, Эльга — эстонка только по линии мамы, эстонки еще и с немецкими корнями Любови Борисовны Сэпп. Со стороны матери у Эльги в роду имеются немецкие прибалтийские бароны фон Краузе.

А вот папа ее — знаменитый российский сатирик Виктор Коклюшкин, тот самый, кто исполняет частушки.

"Я ее маму встретил сразу после армии. Тут же полюбили друг друга. Быстро поженились. Но вот фамилию дочери мы по договоренности дали жены — красивее звучит! Эльга Коклюшкина, ну что б такое это было", — вспоминал сам Коклюшкин.

Эльга унаследовала яркую нордическую внешность мамы. Обучалась во французской спецшколе, неустанно занималась хореографией. С детства мечтала стать балериной — но строгий папа запретил. Не хотел поэт Коклюшкин, чтоб дочь шла на сцену, хоть в каком качестве.

Потому Эльга выучилась на клинического психолога. Но внешность взяла свое — и высокая стройная северная девушка на сцену все-таки попала. Стала известной фотомоделью.

Эльга работала на подиуме, фотографировалась для известных журналов. Долгое время прожила за границей — в США, Франции, Англии. И даже снялась в клипах известных российских рок- и поп-исполнителей — “Моральный кодекс”, “Ногу свело”, Влада Сташевского.

Именно на очередных съемках клипа группы “Крематорий” Эльга и повстречала будущего мужа — Владимира Соловьева. Буквально обаявшего ее своей харизмой и импозантностью (хотя и довольно крупного: наш герой весил тогда под сто сорок килограммов).

А сам Владимир Соловьев не смог устоять перед чарами балтийской красавицы.

Предложение Владимир Эльге сделал уже на третьем свидании в элитном московском ресторане. Поженилась пара скромно. Лишь скромный вечер в кругу ближних друзей, а затем поездка по Европе и в Эмираты. Но после сыграла еще одну свадьбу, гораздо более роскошную — в Нормандии и Нидерландах.

Ныне чета живет тихо и счастливо. Уже обзавелась пятью детьми, что почти все унаследовали эстонскую внешность мамы.