Группа "ВетрастихиЯ" презентует новый сингл, официальный клип и мини-альбом

-“Такое время, такие тональности и настроения во всём, в воздухе и атмосфере. Это не могло не повлиять на нас, впрочем, как и на весь мир. Об этом и песня, о том, что нас прежних уже нет.“ — говорит Беатрис Небис, автор текста и солистка ВетрастихиЯ.

Вся ситуация в мире очень пугающая. Песня отражает это чувство страха, в особенности строчки:

“Мы проснёмся, а нас уже нет.

Миллионов сотрётся след.

Как со старых кассет.”

Очень прямая и брутальная лирика, которая вдохновила всю концепцию песни.

-“Каждый из нас вложил в “Нас уже нет” максимум своих эмоций и переживаний. Раймонд принёс музыку, а Беатрис стихи, я взялся за аранжировку и сделал её от и до. Без тени смущения могу сказать, что вся подача песни — это мой опыт и мои навыки, мой музыкальный вкус и видение.“ — сказал Юрий Юрбан Новиков, барабанщик группы.

Интересный факт, что Раймонд Кальюлайд (композитор, басист и гитарист группы), написал музыку годом ранее, будучи под тяжёлым впечатлением от событий в Америке, когда творились массовые беспорядки 2020-го года, которые стали крупнейшими в истории США.

“Музыка призвана дарить людям радость и уверенность конечно, но, в самом деле, она также должна и направлять к тому, чтобы думать и понимать истины, которые не обязательно вечные и прописные, но могут быть и вполне современными и новыми. Прошлым летом вся атмосфера была очень напряжённой из-за ковида, протестов и общего ощущения, что мир выходит из-под контроля. Когда я писал композицию, у неё было рабочее название “Малевич”. Вся ситуация в то время представлялась мне тогда, как “черный квадрат негатива”. Надеюсь, впереди лучшие времена.“ — Раймонд Кальюлайд о новом сингле ВетрастихиЯ.

Песня, а так же мини-альбом уже доступны на всех мировых музыкальных платформах — https://band.link/uHUtK . И, конечно, смотрите официальный клип на канале ВетрастихиЯ в YouTube. Видео снималось в Порту Ноблесснера в Таллинне. Группа благодарит команду Noblessner за поддержку и гостеприимство!