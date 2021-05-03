ФОТО | "Психанул": Владимир Пресняков побрился налысо

Поклонники удивились неожиданному преображению артиста. Многим новый имидж Преснякова понравился, они сравнили певца с Федором Бондарчуком. Однако большинство фанатов раскритиковало новую прическу Владимира и отметило, что она сделала его похожим на старика и даже неузнаваемым.