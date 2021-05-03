03.05.2021, 18:32
ФОТО | Билли Айлиш впервые снялась в нижнем белье(6)
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19-летняя американская певица Билли Айлиш впервые снялась в нижнем белье для Vogue. Интервью с ней выйдет в июньском номере журнала, сообщает Сноб.
Четыре фотографии Айлиш в корсете и чулках можно увидеть в ее инстаграме. Один из снимков певица подписала так: “Мне нравятся эти фотографии, и мне понравилось участвовать в фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное”.
“Вся суть в том, что делает тебя счастливым. Если хочешь сделать операцию, сделай. Если хочешь носить платье, которое считают не по твоему размеру, носи — к черту. Если тебе кажется, что ты хорошо выглядишь, ты хорошо выглядишь”, — сказала певица в интервью.