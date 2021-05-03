ФОТО | Билли Айлиш впервые снялась в нижнем белье

Четыре фотографии Айлиш в корсете и чулках можно увидеть в ее инстаграме. Один из снимков певица подписала так: “Мне нравятся эти фотографии, и мне понравилось участвовать в фотосессии. Делай что хочешь и когда хочешь. К черту все остальное”.

“Вся суть в том, что делает тебя счастливым. Если хочешь сделать операцию, сделай. Если хочешь носить платье, которое считают не по твоему размеру, носи — к черту. Если тебе кажется, что ты хорошо выглядишь, ты хорошо выглядишь”, — сказала певица в интервью.