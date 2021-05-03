Эксперимент блогерши: влияние кофе на оргазм

Надя увидела в TikTok серию роликов о том, что чашка эспрессо может улучшить сексуальную жизнь и решила проверить это на себе.

Блогерша выпивала двойной эспрессо перед каждым использованием своего вибратора. Она отметила, что благодаря этому стала получать более сильный оргазм. Надя призывает девушек проверить это на своем опыте.

Гинеколог из Мельбурна Джозеф Сгрой попытался разобраться в чем здесь дело:

“Кофеин оказывает разное влияние на кровеносные сосуды. Кровеносные сосуды головного мозга и легких обычно от него сужаются, а сосуды желудка — расширяются. На это наложилось влияние кофеина на мозг как стимулятора. Итогом стало усиление оргазма”.

Также гинеколог отметил, что чашка кофе перед сексом может быть опасна в следующих случаях: ваше здоровье не в лучшем состоянии, есть сердечно-сосудистые заболевания или повышенное давление.

При этом нет научных исследований, подтверждающих связь между кофе и интенсивностью оргазма. В 2018 году опыты на крысах установили связь между употреблением кофеина и полом: самки крыс, которым вводили кофеин, вели себя более раздражительно.