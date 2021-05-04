Доктор Мясников нахамил зрителю, который хочет его засудить

Напомним, что возможный иск связан с инцидентом, произошедшим в семье зрителя программы Мясникова после очередного эфира. По словам мужчины, его родная бабушка выбросила фен, электрочайник и микроволновку после слов телеведущего о том, что они якобы могут быть опасны для здоровья.

“Что говорить о сумасшедших, — недоумевает сам Мясников. — Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо, видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков”.

Тем временем реакция зрителей на возможность суда над Мясниковым оказалась не очень-то доброжелательной к теледоктору.

“Сомневаюсь, что Мясников, так называемый доктор, всем этим не пользуется, той же микроволновкой. А излучение идет и от компьютера, и от сотового телефона, и от телевизора… Что ж теперь, в пещеры нам, что ли, переселиться и готовить еду на костре? Да, кстати, и солнечная радиация небезопасна”, — иронизирует читатель.

“Не думаю, что Мясников проиграет суд. У него есть возможности нанять хороших адвокатов. Так что житель Обнинска понесет и другие убытки”, — скептичен следующий комментатор.

“А где, собственно говоря, учился этот грамотей-всезнайка? Нет возможности работать даже интерном в США и других странах по Болонской конвенции. Сколько можно смотреть на ТВ-наркозависимых?” — вопрошает еще один читатель.

“Давно пора! На этом докторе уже висит одно уголовное дело о мошенничестве. Да и вообще, хватит слушать этого псевдодоктора. Откуда он вообще вылез? Оказывается, медицина у нас неправильная, и лечились мы неправильно, и лекарства не те принимали. А тут пришел чудо-доктор Мясников и…” — возмущается теледоктором житель столицы.

“Почему он свое мнение навязывает другим? Пусть ходит со своим мнением и не лезет на ТВ, людям мозги не пудрит”, — солидарен с ним петербуржец.