Падчерицу Ивана Урганта заподозрили в расставании с темнокожим бойфрендом

Эрика с 2018 года учится в престижной частной школе искусств и дизайна Parsons School of Design. Год обучения там стоит около 50 тысяч долларов.

В Нью-Йорке Эрика познакомилась со своим бойфрендом — афроамериканцем по имени Муса. Между молодыми людьми вспыхнул бурный роман, более того, девушка принимала вместе с парнем активное участие в движении BLM (Black Lives Matter).

Впрочем, двухлетние отношения, судя по всему, подошли к концу. По крайней мере к такому выводу пришли многие подписчики: они заметили, что Эрика удалила почти все фотографии с Мусой.

Она сохранила только фотографии, которые были сняты в рамках рекламной кампании известного бренда одежды. При этом вопросы подписчиков о возможных изменениях в личной жизни Эрика игнорирует.