Московский блогер умер после 40-дневнего голодания

Виталий Выграновский решил продержаться 40 дней не только без еды, но и без воды. Выграновский вел блог на YouTube. Там он говорил, что давно планировал испытать себя. В итоге он начал голодовку в марте в Москве.

Как передает сайт НТВ, на 10-й день блогеру стало плохо, и его начала раздражать атмосфера большого города. В итоге Выграновский уехал в Абхазию. Там, на 20-й день голодовки он признался, что чувствует полное очищение. При этом он похудел и у него не осталось сил на физическую активность.

Уже на 35-й день мужчина чувствовал предсмертное состояние. Тем не менее, все равно голодание не остановил.

Точная причина смерти пока неизвестна. Но в комментариях в соцсетях знакомые блогера пишут, что он умер “на выходе из сухого голодания”.