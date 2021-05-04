Звезду сериала “Побег” экстренно госпитализировали

71-летний Олег Вавилов экстренно доставлен в одну из московских больниц. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. А ведь ранее артист на здоровье не жаловался. Более того, он активно участвовал в постановках и выступал на сцене.

“Я жду прихода очередного врача … Настроение у меня нормальное, придется полежать на профилактике. Не я один такой первый”, — поделился артист.

Вавилов рассказал, что ему поставили вторую капельницу, давление стабилизируется. По его словам, чувствует себя удовлетворительно. Причиной плохого самочувствия артист назвал смену погоды. Он напомнил, что до него таким же образом госпитализировали еще несколько актеров.

Олег Михайлович служит в Театре Сатиры с 2004 года. Также актер играл в “Модерне” и “Сфере”. Вавилов известен публике и по таким проектам как “Бедная Настя”, “Побег”, “Не было печали”, “Месяц в деревне”, “Морской патруль-2” и другим.