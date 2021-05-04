От коронавируса умер дрессировщик Михаил Багдасаров

О смерти Багдасарова сообщили в пресс-службе “Росгосцирка”. “Не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова”, — заявила сотрудница, подчеркнув, что у артиста возникли осложнения после коронавируса.

Михаил Багдасаров носил звание народного артиста России, и дрессировал хищников. Он родился в 1945 году в Баку, а в 1973-м уже начал выступать в цирке, создав собственную программу. Через шесть лет Багдасаров представил свой аттракцион “Давид Сасунский”. Во время этого номера под мелодии из балета Арама Хачатуряна “Спартак” на манеж выходили львы, тигры, пантеры, ягуары, леопарды и пумы.

“В целом я прожил очень интересную жизнь. Вышел, можно сказать, из грязи и дошел до народного артиста России, не имея за плечами ни блата, ни цирковых родителей, ни денег, все своим горбом заработал. Жаль только, я рано родился. Жил во времена керосинки, метлы, буржуйки. А сейчас — космос, ракеты, высокие технологии, безграничные возможности, а моя жизнь уходит! Но я все-таки счастливый!” — говорил Михаил Ашотович.

До своего 76-летия Багдасаров не дожил буквально 19 дней.

Цирковую династию продолжают дети Михаила Багдасарова — 47-летняя Карина и 42-летний Артур.