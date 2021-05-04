Принц Гарри уже пожалел о скандальном интервью Опре Уинфри

“Он вспыльчивый парень и часто идет на поводу у чувств”, — сказал Ларкомб.

Биограф вспомнил случай, как однажды присутствовал на вечеринке, куда его пригласил принц Уильям. Когда принц Гарри заметил писателя, то подумал, что тот пробрался на закрытое мероприятие тайком, побагровел и устроил скандал. Однако после того, как герцог Кембриджский все объяснил брату, принц Гарри успокоился, извинился и выпил с Ларкомб пива.

Ларкомб уверен, что в случае с интервью Опре случилась похожая история. Принц Гарри был разозлен отношением некоторых своих родственников к Меган Маркл, из-за чего выплеснул злость и обиду на камеру.

“Но я думаю, что, вернувшись домой, он почувствовал сожаление по поводу сказанного. Теперь он столкнулся с последствиями. Я уверен, он жалеет об этом интервью и, возможно, даже о решении покинуть королевскую семью”, — сказал биограф.

Напомним, что 8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. Гарри рассказал, что во время первой беременности Меган некоторые члены королевской семьи высказывали озабоченность по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Меган призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.

Однако после поездки принца Гарри на похороны своего деда принца Эдинбургского Филиппа некоторые приближенные к двору люди посчитали, что встреча с родственниками и разговор с отцом и братом не могли не напомнить Гарри о том, чего он лишился после переезда в США.