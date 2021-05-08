Секс был и в советской Эстонии! Но из-за отсутствия личного пространства — в туалетах и ваннах тесных квартир

На протяжении большей части ХХ века секс в Эстонии считался в первую очередь средством продолжения рода. Во времена Константина Пятса мечтали о двух миллионах эстонцев. Эротика в то время была чем-то, что было доступно только интеллигенции.

Эстонию обошла стороной великая советская сексуальная революция 1920-х годов, но с 1940-х годов в Эстонии появилась сталинская “сексофобия”, которая была направлена ​​на то, чтобы увести секс как можно дальше от культуры и на уничтожение всех социально-культурных различий. В 1950-х и 1960-х годах детей воспитывали в том духе, что секс — это что-то аморальное, о чем не следует говорить. Конечно, необходимо было рожать детей, но то, как появлялись новые граждане, считалось грязным. В фильмах и пьесах того времени также не затрагивалась тема секса.