Ларису Голубкину вновь госпитализировали

Актриса подтвердила журналистам факт своей госпитализайии. “Я сейчас в больнице лежу… Так затянулось все: сначала этот коронавирус, а потом я ногу ломала…” — разоткровенничалась Лариса Ивановна.

Всю пандемию артистка неукоснительно соблюдала карантин. А вот от перелома шейки бедра под занавес прошлого года не могла себя уберечь. Травма сильно подкосила здоровье Голубкиной. Пока неясно, может ли теперь кинодива передвигаться без посторонней помощи.

Ранее Голубкина неохотно комментировала проблему. “Вы же не дадите мне денег на операцию. Да, старость — не радость. Все может быть”, — говорила она журналистам из программы “Ты не поверишь!” канала НТВ.