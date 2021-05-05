Украинские радикалы объявили охоту на Басту

Стерненко написал, что Баста поддерживает присоединение Крыма к России. Также он опубликовал на YouTube видео с Бастой у киевского ресторана.

“Хотим напомнить вам, что Крым украинский. Крым украинский, я сказал, понял?” — кричит на видео один из активистов.

Другой украинец, Роман Синицын, заявил, что 3 мая рэпера “почти поймали на Крещатике, но он сбежал”.

“Хорошие люди поймают этого гуся и приведут в СБУ, если те не справляются с обязанностями вместе с пограничниками”, — заявил он.