ФОТО | “Не наиграюсь”: Анна Мария “Сережа” Ефремова показала свой новый образ

На фото Анна Мария запечатлена с ярко-рыжими волосами. Дочь Ефремова одета в полосатую рубашку, жилетку и черный корсет. Шея и рука увешаны украшениями, на тали закреплен пояс с кожаными сумками.

“Хотя от перемены обложки суть не меняется — тот, кто определяет себя, как мужчина, остается мужчиной, даже если на нем корсет и юбка”, — объяснила девушка в подписи к снимку.

Ранее Анна Мария заявила в интервью, что не собирается возвращаться с женской гендерной роли. Дочь Ефремова уже объясняла, что готова на гормональную терапию, поскольку не хочет “остаться девочкой”, но делать операцию по смене пола не будет.

“Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребеночка, найду мужа с большим членом — и у меня будет прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что все 19 лет моей жизни мне хочется улыбнуться при этих словах и каждый раз поспорить с человеком на бутылку вискаря. Потому что ничего не изменится! И вам придется с осознанием этого жить. Не наиграюсь”, — заверила Анна Мария.

Недавно Анна Мария показал своим подписчикам справку с тремя диагнозами: аутизм, посттравматическое и биполярное расстройство. Девушка провела детство со своей матерью, актрисой Ксенией Качалиной, которая выпивала и не раз поднимала на ребенка руку. Затем отец решил поселить Анну Марию отдельно, и до 11 класса она жила с гувернанткой. “Я отложил деньги, нашел психолога в Интернете и впервые понял, что со мной что-то не так”, — рассказала дочь Ефремова в интервью.