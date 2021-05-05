ВИДЕО | Украинская певица подтвердила слухи о домогательствах Константина Меладзе

Украинская исполнительница Оля Полякова поддержала певицу Ани Лорак, которая рассказала о домогательствах со стороны продюсера Константина Меладзе. По словам Лорак, она отказалась вступать в какие-либо отношения с продюсером, из-за чего он не стал с ней работать.

Полякова заявила, что верит Лорак. Певица стала единственной, кто поддержал коллегу.

“Я верю Ани Лорак, потому что сама получала подобное предложение от этого человека, — заявила Полякова в видеообращении инстаграме. — Может, это только нам двоим с Ани так повезло, а может и нет — мы об этом никогда не узнаем, потому что об этом принято молчать. И вообще это не считается чем-то порицаемым: ну предложил мужчина женщине какие-то блага за интим, молодец. Это норма”.

О фривольном отношении Константина Меладзе Полякова рассказывала и раньше, однако старалась не называть имен.

“Я могла попасть в один известный женский коллектив, — делилась певица в беседе с Дмитрием Гордоном. — Те, кто отбирал солисток, кое-что предлагали и очень настойчиво. Не будем вдаваться в детали… Может быть, моя карьера сложилась бы успешно намного раньше. Но мне было 17 или 18 лет, рано мне еще было предлагать такие вещи. А он взял и просто усадил меня на колени. Я не захотела там сидеть. С девушкой так нельзя”.