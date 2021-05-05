Наука на отдыхе: ученые подсчитали количество пузырьков в пиве

Пузырьки в стакане пива — это углекислый газ. Он образуется при брожении пивного сусла; кроме того, дополнительный CO 2 закачивают в пиво, когда разливают по банкам и бутылкам. Когда давление падает — то есть когда банку или бутылку открывают, — углекислый газ стремится уйти из перенасыщенного раствора.

Для экспериментов взяли пиво с 5% алкоголя объёмом 250 мл и налили его в пол-литровый стакан при температуре 6 °С. Пузырьков образовывалось от 200 000 до 2 млн. Главные факторы, которые влияют на “пузыристость” пива, это концентрация углекислого газа, объём пузырьков (которые увеличиваются по мере приближения к поверхности) и то время, в течение которого пузырьки образуются. В какой-то момент углекислый газ перестаёт рваться из жидкости в воздух, а вот когда именно этот момент настанет, опять же зависит от разных вещей: от температуры пива, объёма, вышеупомянутой концентрации СО 2 .

Результаты экспериментов опубликованы в ACS Omega. Вкус пива зависит, среди прочего, и от его газированности, то есть от тех же пузырьков, так что не исключено, что это исследование сможет в чём-то пригодиться пивоварам. Но это не точно.